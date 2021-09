Jau kopš augusta vidus bija zināms, ka visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militārās mācības “Namejs 2021”. Arī Rīgā. Principā ar mācībām viss bija kārtībā un daudzi ar lielu interesi sekoja tām līdzi, līdz brīdim, kad internetā parādījās video. Tajā redzams kā vairāku soļu attālumā no kādas sievietes, kas ar savu bērnu iet pa trotuāru, tiek izšauta tukša mācību munīcija, bērns sāk raudāt un viss ir slikti.

Tā sakot – sūdi ventilatorā un vienā mirklī armijnieku mācības pārvērtās par visa ļaunuma sakni, kas neļauj cilvēkiem naktīs gulēt, apdraud rīdziniekus un draud ar posttraumatiskā stresa sindromu jebkuram bērnam un pieaugušajam, kas ar to kaut vai nedaudz saskarsies.

Protams, mirkli notvēra arī prasmīgākie no cilvēkiem, kuriem personīgo ambīciju apmierināšanai par katru cenu nepieciešams radīt apziņu, ka Latvija ir neizdevusies valsts. Piemēram, Ainārs Šlesers , daloties ar šo video sociālajos tīklos, pievienoja tam tekstu: “Vai Kariņa-Levita režīms plāno karot ar savu Tautu? Vai vara gatavojas 18. septembra protestiem?” Tā kā neesmu noziedznieks un likumpārkāpējs, ieraugot militārpersonas pilnā ekipējumā, parasti sajūtu drošību, nevis apdraudējumu, tomēr respektēju, ja citiem ir atšķirīgi.

Zināmā mērā varu piekrist pārmetumiem par to, ka sabiedrība par Nameju nebija pietiekami informēta. Necila informācija ziņās var paslīdēt garām gluži kā ikgadējā trauksmes sirēnu pārbaude, kurai vispār vajadzēja palikt iepriekšējā gadsimtā. Un visus šos valstiski svarīgos ziņojumus tiešām gribētos beidzot sākt saņemt kā paziņojumus telefonā. Jo varbūtība, ka cilvēkam nav līdzi mobilais telefons, ir daudz mazāka nekā tā, ka viņš neizlasīs īsu informācijas rakstu kādā portālā.

Tomēr būsim reāli – pat ja ar informāciju par Nameju portālos būtu milzīgi, lēkājoši baneri, ikvienam nosūtīta īsziņa telefonā un vēstule feisbukā, bet aizsardzības ministrs Pabriks būtu par to publicējis informāciju TikTok'ā, kur to izdzied amizantu deju soļu pavadībā, tāpat atrastos kāds, kurš par to neko nezina un nejūtas pietiekami trāpīgi uzrunāts.