Pieminekļa atklāšana norisinājās ļoti karstā augusta nedēļas nogalē. Stāvot rindā, lai apskatītu pieminekli, cilvēki vairākas stundas pavadīja tiešos saules staros, un ārsti gaidīja gatavībā palīdzēt, ja kādam kļūst nelabi. Saskaņā ar partijas reģistru, laikā, kamēr Buzludžas memoriāls bija atvērts apmeklētājiem, caur tā durvīm izgāja aptuveni trīs miljoni cilvēku - valsts svētkos pat 500 stundā. Arhitekta Georgija Stoilova ekscentriskais dizains bija veltījums tautai. Tā vietā, lai to celtu no valsts iekasētajiem nodokļiem, pieminekļa izmaksas (14 miljoni Bulgārijas levu jeb nepilni 29 miljoni eiro pēc šodienas vērtības) tika finansētas no brīvprātīgiem ziedojumiem un piemiņas pastmarku pārdošanas. No 6000 cilvēkiem, kas strādāja pie pieminekļa septiņus gadus ilgā būvniecības projekta, daudzi bija brīvprātīgie.