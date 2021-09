“Līvu ceļš” ir viens no septiņiem Kultūras ministrijas kampaņas “Atrastā Latvija” ietvaros radītajiem kultūras un dabas tūrisma maršrutiem, kuros apkopoti sešdesmit atjaunoti vai no jauna izveidoti tūrisma objekti. Līdz 5. septembrim ikkatram interesentam bija iespēja reģistrēties dalībai spēlē, doties piedzīvojumā un izzināt Latviju no jauna. Protams, objekti nekur nepazudīs, tāpēc izstrādātie maršruti iedvesmos doties ceļā vēl ilgi. “Līvu ceļš” vijas no Jūrkalnes līdz pat Salacgrīvai, bet šis raksts aizvedīs uz Vidzemes piekrasti.