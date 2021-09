Ar kādām dilemmām saskaras jauni cilvēki? Latvijā jauniešu pašnāvību skaits ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Kāpēc tas tā ir? Uz šo jautājumu skaidras atbildes nav. Viens aspekts, kas potenciāli var būt par iemeslu arī šādiem rādītājiem, ir fakts, ka Latvijai ir viena no augstākajām vietām pasaulē pēc mobinga izplatības un vardarbības skolās. Otrs aspekts – Latvijā ir vieni no lielākajiem alkoholisma rādītājiem.