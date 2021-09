Šīs nedēļas beigās vai precīzāk 25. septembrī Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) Sanktpēterburgā vēlēs jaunu prezidentu. Pēc 27 (!) darba gadiem Renē Fāzelu IIHF prezidenta amatā nomainīs kāds no pieciem pretendentiem.

Pirmo reizi uz augstāko IIHF lēmējorganizāciju – Valdi pretendē arī Latvijas pārstāvis, mūsu Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viesturs Koziols . Kurš pirms pieciem gadiem ar domubiedriem uztaisīja revolūciju Latvijas hokejā un tagad grasās to izdarīt arī Cīrihē.

1) Komunikācija. Renē Fāzels itin bieži stāsta, ka mēs esam liela hokeja ģimene, taču mēs pat nezinām, kā šī ģimene dzīvo. Vai visi ģimenes locekļi ir paēduši? Mēs pat īsti nezinām, kā iet mūsu tuvākajiem, kā iet čehiem… Ģimenē par to vajadzētu runāt. Bet nav platformas, kurā mēs varētu to pastāstīt. Kongresos ļoti daudz laika veltām tehniskiem jautājumiem, kurus varētu atrisināt jau darba grupās. Komunikācija sākas no klausīšanās, aprakstot situāciju. Un rīkoties, lai kopējā ģimenē labi ir Rumānijas, Kirgizstānas un jebkurai citai federācijai.