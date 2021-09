Volkanovskis piedzima 1988. gada 29. septembrī Austrālijas pilsētā Šelharburā. Viņa tēvs nāk no Maķedonijas, bet māte no Grieķijas. "Esmu šeit uzaudzis un joprojām saucu šo vietu par savām mājām. No šejienes nāk tādas personības, kas nebaidās no darba, jo apkārt ir daudz darba vietu industriālajā vidē," sarunā ar UFC preses dienestu čempions raksturo savu piederību pilsētai.