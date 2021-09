Piecdesmito gadu beigās BMW izlaida sportiska izskata un dabas modeli 507, kuru par savu gadu gaitā sauca dažādi auto entuziasti, to skaitā arī pasaules līmeņa slavenības. Piemēram, seržants Elviss Preslijs, kurš militārā dienesta laikā Vācijā vienu BMW 507 ieraudzīja uz ielas, ieskatījās, aizņēmās no dīlera uz testa braucienu un aizveda sev līdzi pāri okeānam. Aptuveni trīs desmitgades pēc 507 iznākšanas BMW vadība atkal pavēra durvis divvietīga automobiļa ienākšanai kompānijas modeļu klāstā. Tas gan nebija firmas stūrmaņu izvirzītais mērķis, tā vienkārši sanāca, jo primāri BMW valde 80. gadu sākumā nolēma izveidot no lielā koncerna attīstības departamentiem atdalītu, neatkarīgu izstrādes nodaļu, kurā firmas labākie inženieri, dizaineri un tehniķi varētu brīvi darīt, ko vēlas, lai bez konkrētiem uzstādījumiem radītu perspektīvus nākotnes konceptauto. Jāsaprot gan, ka BMW vadība jauno nodaļu ļāva izveidot ne jau tāpat vien kā smilšu kasti, kur pieaugušajiem zēniem un meitenēm bezmērķīgi rotaļāties. Skaidrs, ka no darbiniekiem tika gaidīts rezultāts, un to viņi arī ātri vien sarūpēja.