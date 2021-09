Kokmateriālu cenu kāpums, vai drīzāk sprādziens, ir globāli aktuāla tēma, kopš Covid-19 pandēmija uzņēma apgriezienus 2020. gada pirmajā pusē. Runa nav par Latviju, bet pasauli kopumā. Izejmateriālu, ne tikai koka, cenu sadārdzinājumu izjutuši gan amerikāņi un eiropieši, gan arī Āzijas un Krievijas iedzīvotāji. Kokzāģētavas visā pasaulē pēdējo gadu strādā uz pilnu jaudu, lai apmierinātu pieprasījumu un kokmateriālus nosūtītu tur, kur par to maksās vairāk. Un, lai gan šobrīd vērojama kokmateriālu cenu lejupslīde, tas nenozīmē, ka nākamgad nevaram sagaidīt atkārtotu cenu kāpumu, jo nozarē jau notikuši un, iespējams, vēl gaidāmi ietekmējoši pavērsieni. Un kas zina, kādus pārsteigumus mums vēl sagādās Covid-19.

Tomēr iepriekš aprakstītais ir sīkumi ietekmes ziņā, ja to liekam pretī Covid-19 pandēmijai. Neprognozējamajam vīrusam sekoja neprognozēti notikumi koksnes un kokmateriālu tirgū. Tā vietā, lai pieprasījums nokristu rekordzemu, notiktu jauns mājokļu tirgus sabrukums ASV un apstātos celtniecība, preču transportēšana pieprasījuma krituma dēļ samazinātos, - notika pretējais. Bet, tā kā nozare prognozēja, ka tiks piedzīvots gandrīz katastrofāls kritums, tad kokzāģētavas un gateri savus ražošanas apjomus samazināja un vietām darbība pat tika apturēta (šādas darba vietas kļuva par Covid-19 perēkļiem un ražošana bija jāaptur, jo darbinieki tika nosūtīti karantīnā). Īpaši izteikti tas notika ASV. Bailēs no prognozētā kokzāģētavas centās tikt pēc iespējas ātrāk vaļā no jau saražotā, kas uz īsu brīdi nosita kokmateriālu cenas. Tam sekoja tas, ko neviens negaidīja, - pieprasījums pēc kokmateriāliem vasarā uzlēca neprognozēti augstu un augustā pārsniedza piedāvājumu, bet kokmateriālu uzkrājumu vairs nebija. Tie steidzami bija jāmeklē pa visu pasauli. Un sākās ķēdes reakcija.