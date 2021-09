D vitamīns ir viens no visapspriestākajiem vitamīniem šobrīd. Mēdzam to dēvēt arī par saules vitamīnu. Kāpēc tas ir tik svarīgs? Vai saules mums ir pietiekoši un vai ar uzturu varam savu organismu nodrošināt ar nepieciešamo vitamīna daudzumu? Skaidro sertificētā uztura speciāliste Ksenija Andrijanova.

Lai arī zināma ir vesela virkne dažādu vitamīnu un minerālvielu un to ietekme uz organismu, pētījumi joprojām turpinās un regulāri tiek atklātas jaunas to funkcijas un ietekme uz cilvēka veselību un pašsajūtu. Arī D vitamīns ir viens no šī saraksta.