Robežas, kuras cilvēki ir pārkāpuši e-komercijas jomā

- Kāda situācija pašlaik ir tiešsaistes iepirkšanās jomā? Vai ir vērojama tendence, ka cilvēki dodas uz fizisko veikalu, lai preci aptaustītu un apskatītu, bet vēlāk to iegādājas attālināti?

- Jau pirms pandēmijas bija ļoti aplams priekšstats par to, kā cilvēki uzvedas. Jau 2018.-19. gadā daudzi lielie tirgotāji uztraucās par to, ka cilvēks atnāks uz veikalu, apskatīs veļasmašīnu, vēlāk aizies mājās un iegādāsies to internetā par lētāku cenu. Patiesībā tas ir mīts.