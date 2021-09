Pēdējo 20 gadu laikā daudzi paspējuši pasludināt valstu sistēmas norietu, prognozējot multinacionālo korporāciju un tehnoloģiju kompāniju dominanci. Arābu pavasaris, protesti Baltkrievijā, grautiņi ASV Kapitolijā – arī sociālie tīkli strauji pierādījuši savu lomu valdību stabilitātes apdraudēšanā visā pasaulē. Tomēr vai lielie tehnoloģiju milži, neskatoties uz spēju pulcēt cilvēkus pat labāk nekā nācijvalstis, tiešām var rīkoties neatkarīgi no tām?

Dienests jau kopš mēneša sākuma aktīvi draudēja “Google” un “Apple”, tostarp piemērot aptuveni 55 tūkstošus ASV dolāru lielus sodus, ja netiks izpildītas to prasības. Taču sākotnējās iebiedēšanas taktikas neatmaksājās, un pie draudiem nācās ķerties augstākajām Krievijas valsts pārvaldes institūcijām. Krievijas ārlietu ministrija izsauca uz pārrunām ASV vēstnieku Maskavā, lai sūdzētos par amerikāņu kompāniju iejaukšanos vēlēšanās. Taču tehnoloģiju kompānijas piekāpušās tikai pēc tam, kad to pārstāvji tikuši izsaukti uz pārrunām Krievijas Federācijas sapulces komisijā. Pārrunās Krievijas parlamenta pārstāvji draudējuši izvērst nopietnāku ierobežojumu kampaņu pret šo uzņēmumu darbību. Paralēli tika īstenoti DDOS (distributed denial of service) uzbrukumi “Google Docs” vietnei, lai ierobežotu piekļuvi tur izvietotajai “gudrās balsošanas” informācijai.