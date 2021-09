Svētdien, 26. septembrī Vācijā ir paredzētas federālā parlamenta – Bundestāga vēlēšanas. Tās iezīmē gandrīz 16 gadus ilgstošo Vācijas kancleres Angeles Merkeles valdīšanas galu. Ko mums no šīm vēlēšanām sagaidīt? Kā tās varētu ietekmēt Eiropas Savienības tālāko attīstību?

2018. gada 29. oktobrī Vācijas kanclere Angela Merkele paziņoja, ka nekandidēs uz viņas partijas “Vācijas Kristīgie demokrāti” (CDU) vadītājas posteni tā gada decembrī notikušajās partijas iekšējās vēlēšanās. Līdz ar šo politiķes lēmumu tika arī uzskatīts, ka viņa atsakās no būšanas par Vācijas premjerministri nākamajā pilnvaru termiņā.

Merkeles krēslu ieņemt lūko trīs politiķi – 1) Armīns Lašets no Vācijas Kristīgo demokrātu (CDU) savienības (viņš arī tiek uzskatīts par tiešo Merkeles pēcteci), 2) Olafs Šolcs no Sociāldemokrātu partijas un 3) Annalēna Bērboka no Zaļo partiju apvienības. Pagaidām tautas vidū vispopulārākais ir Šolcs, un arī priekšvēlēšanu aptaujas paredz Sociāldemokrātu uzvaru. Tomēr Lašets viņam min uz papēžiem, un tā vien šķiet, ka atstarpe potenciālo balsu ziņā starp abiem kandidātiem samazinās.