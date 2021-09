2019.gadā sabiedrības uzmanības centrā nonāca no ASV gaisa spēkiem nopludināts filmēts materiāls, kurā redzami mazi, krāsainiem krītiņiem līdzīgi lidaparāti, kas savādos lokos spieto virs kontinentiem un jūrām. Taču filmētais bija tik vājas kvalitātes, ka no tā zinātniekiem noskaidrot neko neizdevās. Diemžēl tāpēc nemazinājās konspirācijas teoriju piekritēju minējumi. Tieši pretēji – tie savairojas neiedomājamos daudzumos un nav rimušies joprojām. Sākot ar spiegošanas tehnologiem, meteorologiem un beidzot ar magiem un minētājiem, visi mēģina atrast „krāsaino blusu“ gaisa piruešu loģiku. Arī tagad ik pa brīdim parādās kārtējās liecības par „zaļo cilvēciņu“ parādīšanos. Zinot, cik nelabvēlīgs cilvēks ir pret nepazīstamām lietām un parādībām, viesiem no cilvēkiem vajadzētu uzmanīties. Ja viņi ierastos, tad nedomāju, ka kādas valsts valdība vai militāristi būtu spējīgi gudri ar tiem sarunāties un saprast, kas tālāk jādara. Ja reiz neprotam pat apjēgt, kas ir pandēmija un vīruss, tad ar marsiešiem neviens no priekšniekiem noteikti netiktu galā.