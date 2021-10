Runājot par antīko pasauli, tās varoņus arī var skatīt mūsdienu kontekstā. Lasot leģendas par Edipu, izkristalizējas, ka patiesa kontakta ar īsto māti viņam nav bijis, no mazotnes bijis pakļauts fiziskai vardarbībai. Starp Edipu un audžuvecākiem bija liela komunikācijas neesamības plaisa – no vienas puses audžuvecāki nevēlas zaudēt Edipu, no otras puses pats Edips, kurš nezina, ka tie nav viņa vecāki un nevēloties nogalināt savu tēvu, izlemj aiziet no ģimenes. Edips esot bijis intelektuāli diezgan attīstīts, tikai viņam nav piemitusi emocionālā inteliģence, par kuru mēs ar vien vairāk runājam mūsdienās.