Pavisam nesen Rīgas Motormuzejā tika atklāta itāļu auto dizaineram Nučio Bertonem veltīa ekspozīcija. Nav arī pārsteigums, jo Nučio ir viens no tiem cilvēkiem, kurš ar savu vizionāra talantu palīdzēja veido autobūves nozari tādu kāda tā ir, lai gan brīžiem aizsapņojās tik tālu, ka viņa automašīnas vēl pat līdz šai dienai izskatās kā no tālas nākotnes. Tai pašā laikā ļoti daudzi auto kļuva par realitāti un ir karsti iekāres objekti kolekcionāru vidū. Viens no tiem neapšaubāmi ir Lamborghini Countach.

Ja paskatās atpakaļ laikā uz automašīnām, kas tapa Bertones uzņēmumā, tad redzams, ka firma tās vadītāja personā bija ļoti iecienījusi ķīļa formas un taisnas līnijas. Šo tēmu vēlāk turpināja attīstīt arī Bertone galvenais dizainers Marčello Gandīni, kurš ieņēma vēlākā VW Golfi I un citu leģendāru auto radītāja Džordžeto Džudžāro vietu. Starp Gandīni labāk zināmajiem un pasaules mērogā arī ārpus auto entuziastu aprindām plaši pazīstamajiem automobiļiem ir Lamborghini Miura, ko vispār daudzi uzskata par vienu no visu laiku glītākajiem auto, Lancia Stratos, kas savulaik pamanījās radīt pamatīgu ažiotāžu pasaules rallija trasēs, un Lamborghini Countach – visīstākais septiņdesmito un astoņdesmito gadu superauto, par kuru sapņoja neviens vien puišelis vecuma diapazonā no 10 līdz 90 gadiem.

Tieši Countach modelim pievērsīsimies šajā stāstā, jo saistībā ar parādīšanos 1981. gada kinofilmā The Cannonball Run 1979. gada Lamborgini Countach LP400 S ir izpelnījies retu pagodinājumu – tas Savienoto Valstu Kongresa bibliotēkas Nacionālajā Vēsturisko automobiļu reģistrā (National Historic Vehicle Register at the United States Library of Congress) atzīts par vēsturiski nozīmīgu spēkratu.