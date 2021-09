15. septembrī ASV prezidents Džo Baidens nāca klajā ar paziņojumu par jauno militārās sadarbības paktu ar Lielbritāniju un Austrāliju, kas tiek uzskatīts par svarīgu soli, vērstu tieši pret Ķīnas ietekmes palielināšanos Klusā okeāna ūdeņos. Šī vēsts strauji pāršalca visu pasauli un pat izraisīja ļoti neparastu diplomātisko krīzi, jo par AUKUS tapšanu iepriekš nenojauta citi ASV un Lielbritānijas sabiedrotie. Vislielākais sašutums bija Francijai, pat nevis Ķīnai, jo Austrālija negaidīti atkāpās no vienošanās par franču dīzeļzemūdeņu iegādi, tā vietā izvēloties draudīgākās kodolzemūdenes no saviem anglosakšu sabiedrotajiem. Tomēr diplomātiskā krīze nu jau šķiet pārvarēta, un tagad galvenais jautājums paliek par Ķīnas un AUKUS valstu savstarpējo dinamiku, ko atsevišķi analītiķi par nodēvējuši par jauna "aukstā kara" priekšvēstnesi.

Ķīna īpaši saasināti uztvērusi faktu, ka Austrālijai tagad varētu būt iespēja tikt pie kodolbruņojuma, izmantojot zemūdenes un aliansi ar kodolvalstīm, norāda Bērziņa-Čerenkova. Tomēr pētniece uzsver, ka, neskatoties uz to, ka Ķīna publiski aģitē par labu kodolatbruņošanās procesam, alianse noteikti ir arī atbilde uz pašas Ķīnas militāro spēku izteikto koncentrāciju t.s. Indijas-Klusā okeāna reģionā.

Austrālija ir viena no valstīm, kas izjūt vislielāko spiedienu no Ķīnas puses gan ekonomiskos, gan drošības jautājumos, tāpēc ir bijusi viens no aktīvākajiem