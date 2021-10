Skaitļi ir iespaidīgi - gandrīz 12 miljoni dokumentu jeb 2,94 terabaiti datu, kas nopludināti no 14 finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Iepriekšējos gadījumos - ar to domājot 2016.gada "Panamas dokumentus" un 2017.gada "Paradīzes dokumentus" - informācija tika nopludināta tikai no vienas vai divām firmām.