“Kariņ, Levit, jūs esat nelieši!”, “Pavļutam jāsēž cietumā!”, “Kad beidzot Golubeva kaut ko darīs ar Baltkrievijas robežu?”, “Kur ir jaunie vilcieni, Linkait?”, “Pabrik, labāk strādā, nevis fotografējies!”, “Reirs vispār lohs!” Šādas un vēl tūkstošiem līdzīgas replikas pēdējā laikā kļuvušas nu jau vairs ne tikai regulāras, bet pat gaužām ikdienišķas. Un tās izskan ne tikai no varaskāriem populistu ākstiem, bet arī no gluži normāliem un saprātīgiem, bet vienkārši no apkārt notiekošā nogurušiem cilvēkiem.