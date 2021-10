Peel P50. Nē, tas nav dārzeņu mizojamās mašīnas vai blendera nosaukums. Tā sauc vienu no mazākajiem un varbūt pat vismazāko automobili pasaulē.

Lai gan smieklīgi mazs un pārvietošanas nolūkā paceļams ar vienu roku, Peel P50 ir īsts, braucošs automobilis. Protams, ja vien par tādu var saukt spēkratu ar vienu sēdekli, vienu nolaižamu logu un bagāžnieku, kura ietilpība ir viena iepirkumu maisiņa izmērā. No šāda viedokļa ir grūti pieņemt, ka P50 iederas līdzās tādiem auto kā VW Passat, 3.sērijas BMW vai Volvo V70. Taču, ja pieņem, ka automašīnas definīcija ir stūre, jumts virs galvas un vējstikls ar tīrītāju, tad Peel P50 ir tāds pats auto kā visi augstāk minētie vidusmēra latvieša sapņu spēkrati. Tas nekas ka pīlam ir tikai trīs riteņi, jo vēsturē ir neviens vien piemērs, ka mašīnai ar trim riteņiem pilnīgi pietiek. Varbūt stabilitāte nav tā labākā, kā to komēdijās ar mistera Bīna piedalīšanos neskaitāmas reizes demonstrējis nezināmu iemeslu nīstais Reliant Robin, taču pietiek.

To, cik mazs un mobils ir Peel P50, savulaik lieliski parādīja britu televīzijas zvaigzne, visā pasaulē labi zināmais kādreizējais BBC raidījuma Top Gear vadītājs Džeremijs Klārksons. Lai gan Top Gear epizode ar Peel P50 televīzijā tika pārraidīta pirms 14 gadiem, 2007. gada oktobrī, tā parāda, ka nepieciešamība pēc neliela izmēra personīgā transporta jau tad bija aktuāla tēma. Klārksons savā raidījumā kā tobrīd aktuālās izvēles opcijas uzskaitīja mazās klases automobiļus Volkswagen Polo, Citroen C1 un Suzuki Swift. Ja šodien paraugās uz mašīnām ielās, kur dominējošie ir kompaktās un vidējās klases automobiļi, un dažādi apvidnieki, tie tiešām ir mazi auto. Taču tāpat galīgi neatbilst koncepcijai par efektīvu viena cilvēka pārvietošanu no punkta A uz punktu B. Ja kādā no šiem auto brauc viens cilvēks, tāpat pāri paliek vismaz trīs tukšas sēdvietas un salīdzinoši liela izmēra bagāžnieks.