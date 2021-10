Šis ilggadējais naids starp abu klubu atbalstītājiem ir atstājis paliekošas pēdas. Nesaskaņu rezultātā vairāki cilvēki guvuši smagus savainojumus, un ir arī tādi fani, kuri tagad spēlēs noraugās no mākoņu maliņas. Atmiņās par derbiju dalījās arī ilggadējais Latvijas basketbola izlases kapteinis Jānis Blūms , kurš savulaik valkāja zaļo Atēnu "Panathinaikos" formu.

Lai izzinātu sākumu šim naidam, ir jāatver vēstures grāmatas. "Panathinaikos" nāk no Atēnu centra un tiek uzskatīts par vecās Atēnu sabiedrības kultūru, kur apgrozījās augstas klases sabiedrība. Savukārt "Olympiacos" nāk no Pirejām, kas ir divpadsmit kilometru attālumā no Atēnu pilsētas centra. Pirejās dzīvoja vidējās jeb strādnieku šķiras ļaudis. Tieši nevienlīdzība starp cilvēku statusu un finansiālo stāvokli bija iemesls nesaskaņām. Mūsdienās šāda nevienlīdzība nav vērojama, bet nesaticība valda vēl joprojām.