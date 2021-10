Reti kurš sociāli nozīmīgs jautājums ir tik diskutabls kā nauda. Katram no mums ir zināma finansiāla pieredze, ko raksturo ikdienas norēķini, ikmēneša atalgojums, uzkrājumu investēšana utt. Tas ļauj izteikt vispārējus novērojumus un secinājumus par to, kas ir nauda, ko ar to darīt vai nedarīt. Naudas tematika ir izteikti, pat unikāli demokrātiska, jo ikvienam ir kaut kas sakāms un jebkurš viedoklis būs zināmā mērā leģitīms.