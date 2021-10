Mēs diemžēl vēl negatavojamies ziemai, mēs gatavojamies turpmākajām trīs četrām nedēļām. Faktiski no nākamās nedēļas mēs atcelsim visus plānveida stacionāros pakalpojumus, ne tikai operācijas. Iespējams, pacients ir gaidījis kādu laiku, lai saņemtu plānveida ārstniecības pakalpojumus internā profila nodaļā, vai kardioloģijas, vai kādā citā nodaļā, bet no nākamās pirmdienas diemžēl šo pakalpojumu sniegšana būs jāatceļ. Lielāko daļu no šīm plānveida gultām esam spiesti pārprofilēt. Un personālu novirzīt Covid-19 pacientu ārstēšanai. Tas ir viens no bēdīgākajiem soļiem, kuru šodien mums nākas spert.