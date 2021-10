“Es zinu, ko viņi runā par Džeimiju, bet viņš nav slikts cilvēks,” atzīst Geringere. [Britnijas mamma un Džeimija bijusī sieva] Linna arī ir labs cilvēks. Viņi nav briesmoņi. Šī ir maza pilsēta. Mēs esam labi, godīgi lauku cilvēki. Viņus aprija Holivudas mašinērija – cilvēki, kuri nav tādi kā mēs. Neviens no viņiem – Džeimijs, Linna, Britnija – nebija gatavi ar to tikt galā."

Džeimija pusbrālis Džons Marks Spīrss (52) sacīja, ka viņu tēvs Džūns Ostins Spīrss, kurš nomira 2012. gadā, bija šausmīgs vīrietis, kurš ļaunprātīgi izturējās pret lielāko daļu no viņa 10 bērniem, kas viņam bija no trim sievām. Daži no bērniem jau ir devušies mūžībā, piemēram, 62 gadus vecais Ostins, kurš šā gada sākumā nomira no aknu cirozes un aknu vēža, kas radās pēc gadiem ilgas alkohola lietošanas un dzīvošanas uz ielas.