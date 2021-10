Jau gaidījām Rīgā ierodamies Kijevas “Dinamo” un Maskavas “Spartaku”, Tbilisi “Dinamo” un toreizējās Ļeņingradas “Zenit”, Erevānas “Ararat” un Viļņas “Žalgiri”, Maskavas “Dinamo” un Minskas “Dinamo”... Pirms 35 gadiem Rīgas “Daugavas” futbola meistarkomanda jau bija pavērusi PSRS augstākās līgas durvis, taču sezonas beigās tās deguna priekšā aizcirtās. Kā tas varēja notikt, ka “Daugava” netika augstākajā līgā? To atceras joprojām, atbildi meklē joprojām, jo to diezin vai kādreiz aizmirsīs.

Rīdzinieki sāka ar uzvarām Kišiņevā un Ļvovā, tad kausa izcīņas ceturtdaļfinālā (tik augstu “Daugava” tika pirmo reizi kopš 1962. gada) tikai ar 1:2 zaudēja vienai no spēcīgākajām augstākās līgas komandām Doņeckas “Šahtjor” (tad to vēl nesauca par “Šahtar”). Pēc pirmā riņķa “Daugavai” bija 37 punkti, CSKA – 33, bet Lančhuti “Gurija” - 30 punktu. Rīdzinieku pārsvars vienubrīd sasniedza pat 12 punktus, un neviens nešaubījās, ka “Daugava” ir jaunā augstākās līgas komanda.

(atgādināšu, ka tolaik par uzvaru pienācās divi nevis trīs punkti) un turklāt vēl par vienu aizvadītu spēli mazāk nekā konkurentiem. Sekoja divi zaudējumi pēc kārtas savā laukumā – 0:1 no Maskavas “Lokomotīves” un 1:3 no Voroņežas “Fakel”. Trauksmes zvans? Ja tāds arī bija, tad to neviens nesadzirdēja. Neviena komanda taču nevar aizvadīt visu sezonu bez klupieniem, tas tiesa, taču rudenī laukumā bija pavisam cita “Daugava”. Tiesa, desmit spēļu kārtas pirms finiša rīdziniekiem joprojām bija 8 punktu pārsvars un nekas it kā neliecināja par briesmām...