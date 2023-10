27 gadi kopš traģiskākās autokatastrofas Igaunijas vēsturē: autobusā bija 12 un 13 gadus veci bērni, kas atgriezās no orientēšanās sacensībām

Viens no skolēniem, kas guva smagus ievainojumus, bija tobrīd 12 gadus vecais Rainers.

No liktenīgās dienas notikumiem viņš atceras vienīgi to, kā bērni autobusā braukuši no sacensībām, bijis rudens un pretī braucis baļķvedējs.