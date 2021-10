Īru rakstnieces Mārgaretas Volfas Hungerfordas trāpīgā frāze “Beauty is in the eye of the beholder”, kuru aptuveni varētu tulkot kā “Skaistumu nosaka vērotāja acs”, ir šķietami patiesa, formulējot, ka katram pievilcīgs var likties kaut kas cits. Arī latvieši jau izsenis daudzina, ka “vienam patīk māte, otram meita, trešam kleita”, ar to apgalvojot, ka tāda absolūtā ideāla nemaz nav. Vai tomēr ir?