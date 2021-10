"Ultimate Fightning Championship" (UFC) organizācija vairākās svara kategorijās ir pazīstama ar dominējošiem čempioniem, kurus daudzi neuzskata par reāli gāžamiem no troņa, bet... ir gadījumi, kad ne favorīts (jeb, kā bieži pirms cīņām dēvē šādus cīkstoņus, "underdog") to pamanījies paveikt. Kuri UFC vēsturē ir pārsteidzošākie cīņu iznākumi, kad čempionam nācies atvadīties no savas jostas?