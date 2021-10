Cīņa pret klimata pārmaiņām un enerģētikas krīze: Eiropa ļoti bargas ziemas priekšvakarā

Covid-19 krīze ir iezīmējusi pārmaiņu mērogu, kas nepieciešams, lai masveidā samazinātu oglekļa izmantošanu. Patērētāji un politiķi grib izvairīties no šoka, pakāpeniski pārejot uz stabilu un ekoloģiski tīru enerģētikas sistēmu. Saprātīga politika un tehnoloģiskais progress ļauj šo mērķi sasniegt, tomēr arī šajā jomā pastāv daudzi kompromisi.

Ogleklis daudzviet Eiropā tiek aplikts ar nodokli, kas ir pietiekams, lai kompensētu oglekļa izmešu ietekmi uz klimatu. Līdz ar to – cenai par izmešiem ir jāaug, bet – patērētāji to izjūt ar elektroenerģijas cenu pieaugumu. Šis faktors, līdzās dabasgāzes cenu kāpumam, arī ir radījis lielu elektroenerģijas cenu pieaugumu Eiropā. Kādas politiskās sekas var būt no pārlieku liela cenu kāpuma? Iespējams, ka šeit jāraugās uz Franciju, “dzelteno vestu” protestiem 2018.-19. gados, kad iedzīvotāji protestēja pret nodokļu likmes celšanu degvielai.