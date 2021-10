Edvards Lūkass bija viens no pirmajiem rietumvalstu žurnālistiem, kurš Rietumu medijos rakstīja par Austrumeiropu. Kā domnīcas "Center for European Policy Analysis" (CEPA) analītiķis viņš joprojām turpina iedziļināties reģiona politiskajās aktualitātēs. Rīgas konferences 2021 ietvaros sarunā ar portālu TVNET Lūkass sniedz savu skatījumu uz jaunākajām norisēm - Pandoras dokumentiem un naudas ietekmi politikā, Polijas nākotni Eiropas Savienībā, Lietuvas ārpolitiku pret Ķīnu, to, ko Eiropas pozīcijai uz globālās skatuves nozīmē palikšana ārpus jaunās AUKUS partnerības.