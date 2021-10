Nav vajadzības man nodarboties ar zviedru sistēmas propagandēšanu, to vienā no pēdējiem vecā sasaukuma “Sporta Avīzes” numuriem (2019. gada septembris) izcili veica bijušais HS “Dinamo” vadītājs Raitis Bikše. Tīri par hokeju pirmajā gadā bijis jāmaksā apmēram 500 eiro (gadā!), par to pretī saņemot treniņus, piedalīšanos trīs turnīros, braucienus ar autobusu uz izbraukuma spēlēm, silto jaku un bikses ar kluba simboliku. Atkarībā no kluba turības un komandas meistarības junioru vecumā spēlētāji tiek baroti un viņiem nodrošināta arī dzīvošana. Kā Robertam Jekimovam savulaik Jevles “Brynas”. Pat sīka kabatas nauda.