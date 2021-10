Par cīņas iznākumu biju pārliecināts. Kolēģiem minēju - būs labi, ja Manns kājās noturēsies līdz piektajam raundam. Noturējās līdz trešajam. Briedis nebija boksējis vairāk nekā gadu, viņam cīņa bija nepieciešama, to uzstāja arī IBF. Apzinoties, ka oponents nav no nopietnākajiem, Brieža treneris Dmitrijs Šiholajs no sava audzēkņa maksimumu neizdzina. Janvāri tomēr Mairim apritēs 37, un nebija nepieciešamības izlikt sevi pilnībā. Šis ir vecums, kad jādomā par nākotni, lēmumos jābūt gudram. Priekšā vēl būs nopietnāki vīri.