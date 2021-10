Trasts joprojām ir viens no atjautīgākajiem legālajiem instrumentiem, kas jebkad izgudrots privāto bagātību radīšanai un saglabāšanai. Senajos laikos tas ļāva turīgajiem apiet mantošanas noteikumus. Savukārt mūsdienās tas visbiežāk tiek izmantots kā līdzeklis, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas un kā instruments aktīvu strukturēšanai, ieskaitot arī aktīvos balstītus vērtspapīrus un to atvasinājumus.