Džuliānam Lindlijam-Frenčam ir labi informēts viedoklis par to, kāda ir NATO un Eiropas drošības nākotne. Viņš ir akadēmiķis, drošības politikas analītiķis un konsultants, grāmatas "Future War and the Defence of Europe" autors. Ārpolitikas foruma "Rīgas konference 2021" ietvaros TVNET žurnāliste Linda Anna Dāldere iztaujāja Lindliju-Frenču par to, ar kādām pārmaiņām un apdraudējumiem mums jārēķinās tuvākajā desmitgadē.