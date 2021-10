Atgriežoties no kārtējās pastaigas pa ne visai glīto apkaimi, kurā šķietami nekas nemainās, ja nu vienīgi ainava līdz ar gadalaiku pārejām, aiz ziņkāres tomēr mēģinu saskatīt kaut ko agrāk neredzētu.

Jau pavisam netālu no ceļa, kuram katrā pusē ir uzbūvēta nelielu namiņu rinda, tostarp arī mūsējais, kurā jau sen mitināmies, vienīgā nelielā pārmaiņa, ko spēju sazīmēt pirms pagrieziena uz mājām, ir kāds nozudis objekts pie žoga, kas ieskauj plašu zāles klātu teritoriju, kurai pa vidu atrodas proporcionāli visai neliela apdzīvota ēka. Metāla vārtu priekšā vairs nav novietota koka kaste ar āboliem, ko saimnieki parasti ik dienas piepildīja no jauna, acīmredzot ar domu, lai garāmgājēji var pacienāties. Es nekad neesmu to darījis, un tagad ir jau par vēlu.