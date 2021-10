Apsūdzībā teikts, ka pagājušā gada janvārī Raudkiva vilka vienu no bērniem aiz rokas, kratīja un grūda. Pagājušā gada pavasarī bērnudārza audzinātāja iesita bērnam pa plecu, bet gada beigās Pērnavas apgabala Gada pedagoga titula īpašniece ar roku iesita vienam bērnam pa labo aci. Šā gada martā Raudkivi iesita vienam bērnam pa galvu.

Šīs ir epizodes, kas izklāstītas apsūdzībā. Ir zināms arī par citiem gadījumiem, kad skolotāja neadekvāti izturējusies pret bērniem, un par lielāko daļu no tiem tika ziņots izmeklētājiem, taču acīmredzot tie neattiecās uz sodu izpildes kodeksa pantiem, tāpēc apsūdzībā nav iekļauti.

"Dēls teica, ka reiz viņa kliegusi uz visiem bērniem. Tomēr meita klusēja un nemaz negribēja par to runāt. Tomēr kādā brīdī viņa ar asarām acīs atzina, ka baidās. Baidās tikt sodīta. Izrādījās, ka kādu dienu viņa nejauši uzkāpusi Raudkivai uz pirksta, pēc kā saņēmusi sodu. Kamēr pārējie bērni devās ārā, meitene palika viena istabā.

Viņa esot lūgusi piedošanu, bet ar to skolotājai bijis par maz," dzirdēto atstāsta Kuka.

Bērnudārzs solīja turpināt darbu

Direktoram tika dots laiks pārdomām

Lēnerannas pagasta vecākā vietniece uzskata, ka atbildība jāuzņemas bērnudārza vadītājai. "Es to bērnudārza direktorei esmu teikusi. Ar viņu par to runājis arī pagasta vecākais. Kāds būs rezultāts, to redzēsim vēlāk," sacīja Tahta.