Marks Zakerbergs (Mark Zuckerberg) izlēmis mainīt „Seju grāmatas“ veidolu, pārvēršot to par fantāzijas distopiju jeb paralēlo pasauli, kurā dzīvosim kā avatari, nevis lasītāji. Jau 22. jūnijā tika paziņots par šo kursa maiņu: prom no ziņām pie metauniversuma (metaverse, angl.) vides. Darbā tāpēc pieņems ap 10 000 cilvēku Eiropā, kas realizēs šo grandiozo ieceri. Tā būs digitāla pasaule, kurā redzēsim citu dzīvi un tērēsim naudu virtuālām vajadzībām. Pavīd informācija, ka tiks mainīts arī nosaukums, jo ziņu vietā būs science fiction jeb zinātniskās fantastikas pasaule. Šo plastisko operāciju Facebook veic pēdējā brīdī, jo ūdens jau smeļas laivā. Nogrimšana ir tuvu. Taču var vēl paspēt mainīt lomu.

Nila Stīvensona (Neal Stephenson) romāns „Sniega katastrofa“ (Snow Crash) ieraudzīja dienas gaismu 1992.gadā un piedāvāja lasītājiem distopisku nākotni pēc globālās ekonomiskās krīzes. Tas bija kā alternatīvs projekts visiem tiem, kas vīlušies un cietuši, apjukuši un izmisuši. Virtuālā pasaulē, kurā var ieiet, uzvelkot virtuālās realitātes acenes. Visi tur laužas iekšā pa durvīm, lai tiktu pie labākā „galda“. Ikviens vēlas piedalīties „Melnās saules“, klubā, jo tur uzturas smalkākie avatari. Toreiz – 1992.gadā šis bija zinātniskās fantastikas darbs. Tagad - 2021.gadā tas kļūs par realitāti. Vislabāk to apliecina bērni, kuri vēlas izlietot vecāku piešķirto kabatas naudu savu avataru uzlabošanai. Fortnite to lieliski pierāda. Tā ir interneta spēle, kurā dalībnieki var sagaidīt savu rindu lidojošajā autobusā. Ar to tiek nogādāti uz zemes, kur valda tikai viens princips - iekļūt, nogalināt un uzvarēt.