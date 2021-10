Pēdējās divas nedēļas mēs draugiem, paziņām un pat nepazīstamiem cilvēkiem (taksistiem, frizieriem un oficiantiem) katru dienu uzdevām vienu un to pašu jautājumu: “Vai jūs kaut ko zināt par iespējām nopirkt Covid-19 sertifikātu?” Atbildes bija dažādas - teju visi bija par to dzirdējuši, daudzi zināja kādu, kas to plānoja darīt vai jau bija izdarījis. Daži atbildēja asi, uzreiz paužot savu nosodījumu šādai rīcībai. Savukārt citi pauda nožēlu, ka nezina, kur šādu pirkumu veikt.