Lai arī ir futbola superzvaigzne un viņa alga nedēļā ir gandrīz 300 000 mārciņu, kopš 2015. gada viņš brauc ar vecu, apskādētu Mini Cooper S. Tiesa, nesen, ierodoties "Chelsea" bāzē, viņš manīts visai jaunā Mercedes markas automašīnā. Nav gan zināms, vai viņš to iegādājies vai aizlienējis. Par uzvaru premjerlīgā ar Lesteras komandu katrs spēlētājs no kluba īpašnieka saņēma BMW i8S. Kantē gan no šīs dāvanas atteicās, to novirzot labdarībai.