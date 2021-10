Nesen pasauli satrieca ziņa, ka Holivudas zvaigzne Aleks Boldvins kinovesterna “Rust” uzņemšanas laikā Ņūmeksikas štatā sašāvis divus cilvēkus - 48 gadus veco režisoru Džoelu Souzu un 42 gadus veco operatori Halinu Hačinsu, kura no ievainojumiem mirusi. Diemžēl šis nebūt nav pirmais un vienīgais negadījums kino uzņemšanas laikā.

Filmas uzņemšanas laukumā parasti ir ļoti stingri noteikumi attiecībā uz šaujamieročiem rekvizītiem, taču negadījumi notiek. Viens no zināmākajiem ir kaujas mākslu leģendas Brūsa Lī dēla Brendona Lī bojāeja filmas "Krauklis" (The Crow, 1994) veidošanas laikā, kad uz viņu tika izšauts no ieroča, kuram bija jābūt pielādētam ar tukšām patronām.