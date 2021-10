- Protams, jā. Un teikšu priekšā, ka ar dažām preču grupām mēs nespēsim konkurēt. Preces, ko viņi saņem no Vācijas, ir ļoti lētas, līdz ar to tās būs lētākas nekā citos Igaunijas tirdzniecības tīklos. Mums tas ir īpaši grūti, jo arī mēs nesaņemam vairumtirdzniecības preces no Igaunijas tirgus par zemāko cenu, jo joprojām esam mazi spēlētāji salīdzinājumā ar citiem.