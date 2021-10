Gribam vai ne, bet interneta laikmetā robežas sāk izplūst. Mēs lasām par notikumiem tūkstošiem kilometru attālumā, sekojam tiešraidēm no gandrīz jebkuras vietas uz planētas, pasūtām preces no Āzijas, skatāmies amerikāņu seriālus, klausāmies K-Pop, un nemanot ikdienu piepilda sveša kultūra. Tā lēnām, bet noturīgi saplūst ar mūsu, vienai tradīcijai izspiežot otru. Jaunā paaudze pakāpeniski aizmirst vecās tradīcijas, virsroku ņem jaunas, kas ļauj sajusties kā daļai no kaut kā lielāka, modernāka. Tā tas ir noticis ar svētkiem, kas 19. gadsimta otrajā pusē līdzi Īrijas imigrantiem devās uz ASV, bet pēdējās desmitgadēs iekarojuši savu vietu arī citur rietumos, tai skaitā lēnām laužoties iekšā Latvijā, – Halovīns, angliski Halloween, Visu Svēto dienas priekšvakars.