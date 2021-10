KLIK: Skaidrs, ka pārcelšanās no Latvijas čempionāta uz KHL bija ievērojams pakāpiens tavā karjerā, bet "Dinamo" sezona tomēr bija ļoti drūma (tikai piecas uzvaras pamatlaikā 60 mačos). Vai apdomāji iespēju tomēr palikt "Olimp", lai gūtu pozitīvas emocijas, spēlētu daudz un būtu rezultatīvs?

Nikolajs Jeļisejevs: Nē, par to nedomāju. Labāk ir spēlēt augstākā līmenī, nevis mocīties zemajā. Vai kā tajā teicienā, bet otrādi: labāk būt pēdējam pilsētā, nevis pirmajam ciemā. Vērtīgāk ir gūt pieredzi no lieliem meistariem KHL, nevis mācīt jaunos Latvijas līgā.

Atšķirība ir tajā, ka "Olimp" ir pusprofesionāla komanda, bet "Dinamo" viss notiek ļoti profesionāli. Ar "Olimp" treniņi mums bija trīs vai četras reizes nedēļā. Bet skaits pat nav tik svarīgs. Svarīgākais ir ātrums, ar kādu darbojies treniņos. Pirmssezonas sagatavošanās nometnei šeit nav tik lielas nozīmes. Galvenais ir kvalitatīvs treniņprocess sezonas laikā, lai uzturētu sevi formā. Ļoti daudz atkarīgs no ātruma treniņos. Jebkurā zemākas līgas komandā ātrums treniņos ir mazāks. Lai kā trenētos, tu nevari to mākslīgi simulēt. Ja gribi labi justies uz ledus KHL mačos, tad tādā ātrumā jādarbojas arī treniņos. Svaru zālē to panākt nevar.