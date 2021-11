Ideja radās tālajā 2005. gadā. Tobrīd dzīvoju Maskavā. Kad dzīvē notiek lūzuma punkti, lielas izvēles vai pārbaudījumi, man vienmēr ir licies svarīgi to piefiksēt. Tāpat diezgan sen rakstu arī dienasgrāmatu. Toreiz sēdēju mūsu Maskavas centra dzīvoklī Sarkanajos vārtos pēc kārtējās filmēšanās dienas vai kastinga, un man bija sakrājies daudz sajūtu, emociju un pārdomu. Atvēru datoru un uzrakstīju alfabēta burtus no A līdz Z. Es radīju struktūru, kurā alfabētiskā secībā turpmāk varētu fiksēt kodus, vērtības, kas man šķiet būtiskas un svarīgas.

Šī grāmata ir pirmā "Instagram" grāmata Latvijā, jo vispirms tika izstāstīta un tikai vēlāk, paklausot manu sekotāju neskaitāmiem lūgumiem, arī uzrakstīta. 2020. gada 21. jūlijā savus "Instagram" sekotājus manā profilā iepazīstināju ar grāmatas ideju. Turpmāko pusotru gadu, arī šobrīd, katru nedēļu 15 minūšu īsos IG TV vedu sev līdzi aizraujošā savas dvēseles ceļojumā, no A līdz Z, katru vakaru atklājot kādu no sev būtiskiem pieturpunktiem un vērtībām. Redzot, cik ļoti šis formāts cilvēkiem patīk, jo katru no ierakstiem vidēji noskatījušies 5000 cilvēku, es turpināju. Grāmata ir uzrakstīta "Instagram" postu formātā, tai ir 272 lappuses un tā ir papildināta ar 360 fotogrāfijām "Instagram" bilžu karuseļa veidā. #acis #atvērtība #bērnība #ceļš #drošība #gaisma - tās ir dažas no vērtībām, kas veido grāmatas struktūru.