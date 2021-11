Burtu virkne ir īsa dzejoļa latīņu valodā akrostihs (dzejolis, kura rindu pirmie burti (lasot no augšas uz leju) veido kādu vārdu vai frāzi), kuru savai sievai veltījis admirālis Džordžs Ansons, kurš pazīstams ar to, ka apceļoja apkārt zemeslodei. Dzejolis tulkojumā latviešu valodā būtu šāds: “Labākā no sievām, labākā no māsām, visuzticīgākais atraitnis kalpo taviem tikumiem.”