Latviešu raganu portfolio: bērnu zagšana, vīru pavešana un to baudpilnā novākšana

No vēlēšanās viņas atraut varot miesas kāre. Reiz kāds vīrs pusdienas laikā pēc aršanas nogūlies atpūsties, saspraudis sev meijas apkārt, bikšu ķīli atvēris un miezamo izvilcis ārā. Gribējis apskatīt, ko raganas darīs. Raganas, to skaistumu redzēdamas, no linu mārkiem izlīdušas, saskrējušas apkārt, bet caur meijām nav tikušas klāt. Tad saķērušās rokās, gājušas apkārt un dziedājušas: ”Zili ziedi, zaļi ziedi, sprunguls vidū.”