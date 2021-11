A spārns, kas atrodas Dienvidigaunijas slimnīcas sestajā stāvā, ir viens no tiem, kur mediķi cīnās ar trešo koronavīrusa vilni. Šeit, Covid-19 nodaļā, kur notiek cīņa par cilvēku dzīvībām, nākas pārdzīvot arī zaudējuma sāpes, samierināties ar to, ka visus glābt neizdodas. Izmest no galvas nogurumu, lai zibenīgi dotos uz nodaļu un smaidītu pat tad, kad pacients ir nomākts.