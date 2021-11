Visu valstu iesaiste ir būtiska. Piemēram, ogles, kas nodrošina 30% no globālajām CO2 emisijām, ir ļoti plaši izmantots resurss tādās valstīs kā Indija un Ķīna. 21 pasaules valsts ir apņēmusies pilnībā pārtraukt ogļu izmantošanu enerģijas ražošanā, tomēr teju visas no šīm valstīm ir Eiropā, kur atrodas vien 5% no visām pasaules ar oglēm darbināmām spēkstacijām.