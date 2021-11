Man ir tāda profesija, kurai pateicoties, nav iespējams iedzīvoties rutīnā. Protams, pandēmija nedaudz mani ir ievedusi rutīnā, jo tu nevari īsti to kontrolēt. Nupat atvēru savu uzņēmumu "Avalion", man ir sava profesionālā darbība un paralēli arī citi mazi darbiņi un projekti, kuros esmu iesaistījusies. Darbs un ikdiena ir tik radikāli dažāda, ka ieslīgt rutīnā nav iespējams. Ja jūtu, ka nemanot ir piezagusies rutīna, cenšos to kaut kādā veidā atšķaidīt ar cilvēkiem vai aizbraucot ārpus Rīgas. Ja strādāju pie datora trīs dienas no vietas, tad aizbraukšu pie drauga vai vecākiem vai arī atradīšu naktsmītņu platformā "Airbnb" kādu īres dzīvokli kādā citā pilsētā, lai nomainītu vidi, jo cita vide atbrīvo no rutīnas.