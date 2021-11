Valstīm ieviešot ierobežojumus nevakcinētajiem, uzplaucis viltus sertifikātu tirgus. IT uzņēmums "CheckPoint", kas seko līdzi viltus sertifikātu rūpalam internetā, ziņo, ka vairums tā redzeslokā nonākušo tirgotāju ir no Eiropas (kur tiek izmantoti Eiropas Savienības digitālie sertifikāti un Lielbritānijas Nacionālā veselības dienesta (NHS) izdotie sertifikāti), taču tīmeklī atrodami piedāvājumi faktiski no visas pasaules.