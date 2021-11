Pēdējo nedēļu laikā tiek daudz runāts par vēl vienu ļoti būtisku lietu, 2022.gada valsts budžetu. Lai īstenotu pagājušajā gadā apspriesto mediķu algu palielināšanas modeli, gadā budžetā šim mērķim papildus nepieciešami aptuveni 75 miljoni. Šogad šī summa tika lēsta ap 80 miljoniem, taču šībrīža redakcijā budžeta likumprojektā paredzēta vien puse no vēlamās summas, proti, ap 40 miljoniem. Vai Veselības ministrija ir iesniegusi priekšlikumus uz budžeta otro lasījumu, lai šo summu palielinātu?

Vispirms precizēsim faktus. Šis mediķu atalgojuma modelis, kuru nozare kopīgiem spēkiem izstrādājusi, diemžēl nav apstiprināts. Mēs to iesniedzām izskatīšanai valdībā, un vēl janvārī-februārī notika kaislīgas diskusijas. Galarezultātā plāns netika pat iekļauts un izskatīts valdības sēdē, jo nav vienošanās par finansējuma apmēru tām saistībām, kas no šī modeļa izriet. Piemēram, finanšu ministrs un Ministru prezidents ieņēma nostāju, ka šādas saistības pieciem gadiem uz priekšu nevar uzņemties. Līdz ar to nevarējām vienoties par modeļa apstiprināšanu. Bet tas būtu jādara, tāpēc es lūgšu un uzstāšu, lai šis modelis tiek apstiprināts, ar atrunu, ka tas tiek īstenots atbilstoši budžetā reāli ieplānotajiem līdzekļiem.